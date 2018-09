FROSINONE, TERAPIE PER CAMPBELL

10/09/2018

Dopo due giorni di riposo il Frosinone e' tornato a lavoro nel pomeriggio alla 'Citta' dello Sport' di Ferentino per preparare il match di sabato contro la Sampdoria. La squadra agli ordini del tecnico Moreno Longo ha svolto un lavoro aerobico e possesso palle. Ancora a parte Zampano, terapie per Campbell, mentre sono tornati dalle rispettive nazionali Pinamonti e Krajnc. Assenti Cassata e Hallfredsson. Per domani e' prevista una doppia seduta.