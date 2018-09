FROSINONE, STIRPE: "NON PRENDEREI UN CAFFE' CON ZAMPARINI"

24/09/2018

“Non capisco perché dovrei prendere un caffè con Zamparini". Queste le parole di Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il numero uno dei ciociari torna a parlare dopo la finale playoff vinta, tra le polemiche, contro i rosanero: "Il tempo deve rasserenare il patron del Palermo per la valutazione di certe situazioni. Nel momento in cui non si riescono a raggiungere determinati obiettivi, ci si deve preoccupare più dei propri demeriti e non di quelli degli avversari. Quando non si è troppo oggettivi nei fatti tutto è più difficile, noi comunque ci stiamo difendendo in tutte le sedi, la nostra promozione è stata ottenuta sul campo”.