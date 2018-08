FROSINONE: ROTTURA LEGAMENTO CROCIATO PER DIONISI

18/08/2018

Brutte notizie per il Frosinone. Federico Dionisi si è sottoposto in matttinata agli esami strumentali per valutare l'entità del trauma subito nella sfida di Coppa Italia contro il Sud Tirol. Dagli esami è emerso che l'attaccante ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dionisi, comunica ancora il Frosinone, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che verrà programmato nei prossimi giorni.