FROSINONE, LONGO TEME LA SAMP

14/09/2018

"La Sampdoria è una squadra costruita con obiettivi importanti. Domani sarà un impegno difficile, ma che giocheremo davanti al nostro pubblico". Così Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha commentato il prossimo match casalingo contro la Sampdoria. "Valuteremo attentamente i Nazionali, avremo tempo fino a domani per decidere se impiegarli o meno - ha proseguito -. Domani dovremo essere bravi a limitare le loro fonti di gioco e a sfruttare le nostre armi". "Della Sampdoria c'è da temere l'organizzazione, con giocatori che hanno caratteristiche precise - ha precisato -. Il loro è un modulo difficile da affrontare. C'e' un collettivo davvero molto importante". "Non dobbiamo porci alcun limite, solo l'unità d'intenti farà la differenza quest'anno - ha concluso ilt ecnico del Frosinone -. Dovremo essere veloci ad entrare in Serie A".