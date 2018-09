FROSINONE, LONGO: "MOLTO RAMMARICO PER IL RISULTATO"

02/09/2018

Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai dopo il terzo k.o. consecutivo del suo Frosinone, maturato in casa della Lazio: "Sicuramente siamo soddisfatti della prestazione e non del risultato, andiamo via con un pizzico di rammarico, avessimo sfruttato una delle quattro-cinque palle gol saremmo potuto andare via con un risultato positivo. Sappiamo di dover lavorare in fase difensiva con grande dedizione, la Lazio ha giocatori di livello, siamo in una fase di crescita, possiamo guardare avanti con positività. Mi è piaciuto l'atteggiamento, il coraggio, non ci siamo disuniti anche quando abbiamo preso gol e abbiamo provato a ripartire quando abbiamo potuto. La casella zero dei gol fatti è da colmare, tra la partita con il Bologna e oggi avremmo potuto concretizzare di più. I nostri attaccanti stanno lavorando sodo, speriamo possano trovare il giusto guizzo".