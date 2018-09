FROSINONE, LONGO: "LA CLASSIFICA STA INIZIANDO A PREOCCUPARE"

30/09/2018

"Ho visto un Frosinone che ha lottato e ha risposto presente. Oggi abbiamo fatto davvero una buona gara, in alcuni frangenti anche meglio del Genoa. La differenza l'ha fatta un calciatore come Piatek, che ha tramutato in rete i due palloni toccati. Il Genoa è stato cinico, cattivo e spietato. Noi no. E' questa la differenza". Moreno Longo analizza così la quinta sconfitta di fila della sua squadra in conferenza stampa: "Esonero? Non sono nella testa dei dirigenti. Posso dirvi che ho voglia di lottare e lavorare sempre di più. Voglio che questa situazione migliori; la classifica sta iniziando a preoccupare". "Ripartiamo dal nostro orgoglio. Non vogliamo accettare questa condizione, noi di certo non molliamo. Io non mollo. Guai a chi non ci crede più" ha concluso.