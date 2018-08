FROSINONE, LONGO: "GRUPPO NUOVO, SERVE TEMPO"

20/08/2018

"Ci sono sedici calciatori nuovi, nella formazione di oggi 7/11, alcuni arrivati anche negli ultimi giorni. Sappiamo che serve tempo". Così Moreno Longo, tecnico del Frosinone, commenta la sconfitta all'esordio in Serie A contro l'Atalanta. "Oggi l'Atalanta era il peggior cliente che potevamo trovare, veniva da quattro partite internazionali e ormai ha degli automatismi perfetti", ha aggiunto. "Nessun dramma, ma dobbiamo solo lavorare perché per fare diventare squadra un gruppo nuovo servono allenamenti. Non possiamo perdere tempo, perché la Serie A non perdona", ha concluso Longo.