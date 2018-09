FROSINONE, LONGO: "DISPIACE PER L'ESPULSIONE DI CR7"

22/09/2018

Domenica sera il Frosinone ospita la Juventus e il tecnico, Moreno Longo, sente che può essere la gara della svolta: "Il momento è difficile, ma non dobbiamo piangerci addosso - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - Ripartiamo dai minuti positivi proposti contro la Sampdoria. Dobbiamo lasciarci alle spalle le cose negative delle scorse settimane. Ad oggi siamo alla ricerca di un momento positivo per iniziare ad avere fiducia". A guidare l'attacco dei bianconeri ci sarà Cristiano Ronaldo: "Dispiace per l'espulsione di CR7, anche perché arriverà meno stanco alla sfida di domani sera" ha scherzato il tecnico.