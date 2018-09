FROSINONE, LONGO: "CI HO CREDUTO"

23/09/2018

“Arrivare ad 8’ dalla fine sullo 0-0, è normale pensare e credere di portare a casa un punto". Moreno Longo, tecnico del Frosinone, commenta con un mix di orgoglio e rammarico la partita persa solo nel finale con la Juventus: "Con grinta e cattiveria, due caratteristiche con cui bisognava affrontare questa gara, abbiamo tentato il colpo contro una squadra con cui sulla carta non ci sarebbe potuta essere partita. Una squadra che deve salvarsi, come la nostra, deve avere come base lo spirito visto oggi e mantenerlo per tutti i 90’. Contro Sampdoria ed Atalanta, dopo il secondo gol, ci siamo disuniti. La partita del Chievo contro la Roma insegna che gli episodi possono cambiare tutto”.