FROSINONE, LONGO: "CENTRATA UN'IMPRESA"

16/06/2018

"C'è da essere fieri e orgogliosi del presidente. Va in Serie A una squadra con i conti in ordine". Così Longo ha commentato la vittoria col Palermo che è valsa al Frosinone la Serie A. "Grazie a tutti i miei collaboratori e alla mia famiglia - ha aggiunto -. I palloni in campo nel finale? Col Foggia ci avevano detto che eravamo stati ingenui... Il Frosinone ha centrato un'impresa straordinaria". "Sul Frosinone si sono sprecate anche parole a vanvera - ha aggiunto -. Abbiamo fatto un calcio importante per 3/4 del campionato. In casa abbiamo fatto grandissime partite. Abbiamo puntato sulla compattezza del gruppo per ripartire e fare un grande playoff. Poi i giocatori spostano gli equilibri".