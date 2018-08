FROSINONE, LONGO: "ATALANTA PEGGIOR AVVERSARIO, MA ABBIAMO ENTUSIASMO"

19/08/2018

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con l'Atalanta: "Sappiamo che la Serie A è difficile, ma c'è tanto entusiasmo - ha dichiarato - Non posso dare voti al calciomercato, ma la società ha fatto il possibile per allestire una rosa competitiva. Il nostro precampionato? Il Napoli ieri ha dimostrato di riuscire a far bene. Ci sta di passare da alti e bassi. Ardaiz e Campbell non saranno a disposizione per questione di transfer, Vloet a causa di un infortunio ci sarà tra un mesetto. Cassata e Pinamonti domani sono arruolati ma avranno bisogno di qualche giorno. Goldaniga, Salamon, Molinaro, Perica, Hallfredsson invece sono più pronti. Spero di avere tutti al top il più presto possibile, dobbiamo provare comunque a prendere punti in ogni situazione. Ma l'Atalanta è la peggiore che ci poteva capitare come esordio. E' già in forma avendo quattro partite nelle gambe e gioca a memoria. I dubbi di formazione li scioglierò domani ma ho le idee abbastanza chiare, penso di possa giocare più o meno sempre con il 3-5-2. Ciofani resta capitano nonostante l'infortunio, chiedo una mano ai tifosi, avremo tanto bisogno di loro".