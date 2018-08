Frosinone, basta all'odio social: chiesto il "Daspo elettronico"

22/08/2018

Il messaggio, pubblicato tramite un post sul canale ufficiale del club ciociaro, è presumibilmente indirizzato anche ai numerosi supporters del Palermo che, negli ultimi giorni, hanno preso di mira le pagine social del Frosinone. Diversi, infatti, sono stati i tifosi rosanero che nell'immediato post di Atalanta-Frosinone hanno commentato facendo riferimento alla finale play-off persa dai siciliani, tra tante polemiche, al "Benito Stirpe" .



In occasione dello spareggio promozione alcuni giocatori, ed anche tifosi, del Frosinone si erano resi protagonisti del lancio di diversi palloni in campo nel corso della sfida per perdere tempo. Il Palermo, al termine del match, aveva chiesto la vittoria a tavolino, proposta fin qui respinta in ogni sede. Ad oggi, l'unica "punizione" per il club ciociaro è stata la squalifica dello "Stirpe" ed il conseguente obbligo di disputare la prima in casa contro il Bologna all'Olimpico di Torino.