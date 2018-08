FROSINONE: ANCORA A PARTE DANIEL CIOFANI

23/08/2018

Seduta mattutina di allenamento per il Frosinone a Ferentino. La squadra si è ritrovata in campo alle 10 per svolgere, dopo una prima fase di riscaldamento, del lavoro per reparti e una serie di partitelle a campo ridotto. Continua a lavorare a parte Daniel Ciofani. Domani si torna al lavoro per una nuova seduta mattutina.