FROSINONE, A PARTE SODDIMO E CIOFANI

24/08/2018

Il Frosinone ha svolto l’ultimo allenamento a Ferentino prima di partire domani mattina alla volta di Torino, sede dove la squadra di mister Longo affronterà il Bologna domenica alle 20:30. In mattinata i ragazzi hanno svolto una serie di esercitazioni tattiche ed una partitina finale. Hanno lavorato a parte D. Ciofani e Soddimo con quest’ultimo che si è fermato per via di un’elongazione al quadricipite della coscia sinistra.