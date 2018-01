FRODE FISCALE, MODRIC PAGA UN MILIONE DI MULTA

9 gennaio 2018

Luka Modric avrebbe ammesso le accuse di frode attribuitegli dall'Agenzia delle Entrate spagnola in relazione al mancato pagamento delle tasse sui proventi derivanti dai suoi diritti d'immagine per gli anni 2013 e 2014. Secondo il quotidiano spagnolo 'El Mundo', il centrocampista del Real Madrid avrebbe accettato di pagare una cifra vicina a un milione di euro per evitare un'eventuale pena detentiva. L'intenzione del nazionale croato sarebbe quella di accettare la decisione, pur rimanendo convinto di non aver agito in modo irregolare.