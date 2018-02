FREY, DENTE AVVELENATO COL CHIEVO: "IO TRATTATO MALISSIMO"

2 febbraio 2018

Nicolas Frey è passato al Venezia, togliendosi il classico sassolino dalla scarpa nei confronti della sua ex squadra, il Chievo. “Dopo tutti questi anni non pensavo di meritare un trattamento simile. Non potevo partecipare alle cene, non potevo allenarmi coi compagni, sono stato messo fuori rosa e non potevo neanche entrare nello spogliatoio. Saputo della possibilità di venire a Venezia, ho chiuso subito la trattativa”.