FRATELLO MESSI CONDANNATO DUE ANNI AI SERVIZI SOCIALI

16/08/2018

Matias Messi, 35enne fratello del più celebre Lionel, è stato condannato per possesso illegale di un'arma da fuoco a 2 anni e mezzo di carcere, pena convertita di lavori ai servizi sociali. Uno di questi servizi sarà insegnare per 8 ore al mese in una scuola calcio, 'Los Leones'. In più dovrà sottoporsi a trattamento psicologico. La sentenza è arrivata con il rito abbreviato, tramite accordo fra la pubblica accusa e i legali di Messi sr. La vicenda risale allo scorso novembre, durante una perquisizione dopo che Matias Messi aveva avuto un incidente mentre stava risalendo in motoscafo, a velocità sostenuta, il fiume Paranà.