FRANCIA, RYBOLOVLEV DAL MONACO ALLA PREMIER

26/09/2018

Dmitry Rybolovlev sta pensando di cedere il Monaco e tentare l'avventura in Inghilterra. Il magnate russo accarezza il desiderio di acquistare un club europeo, preferibilmente in Premier League: sono indiscrezioni riportate da 'Le10sport', secondo cui le ragioni del possibile addio alle quote del club del Principato non hanno nulla a che fare con l'efficienza dell'investimento. Il Monaco, infatti, ha registrato rendimenti finanziari eccezionali e risultati sportivi piu' che buoni, tra cui un titolo di Ligue 1 e il raggiungimento della semifinale di Champions League. Secondo alcune indiscrezioni, Rybolovlev avrebbe accarezzato il progetto di acquistare in seguito un club europeo, soprattutto in Premier League. Il magnate russo starebbe riflettendo da almeno un anno sull'opportunita' di vendere e nei prossimi mesi il desiderio potrebbe concretizzarsi. Secondo 'Le10sport', due investitori si sono fatti avanti per acquisire il Monaco: uno dagli Stati Uniti, l'altro dagli Emirati Arabi Uniti.