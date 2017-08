Francia, Ranieri debutto... pesante: 0-3 contro Bielsa

6 agosto 2017

Claudio Ranieri debutta con un pesante 0-3 in Ligue1. Il suo Nantes è seccamente sconfitto dal Lilla di Marcelo Bielsa, il tecnico argentino più volte accostato al club italiani, un anno fa alla Lazio (poi disse no) e anche all'Inter quando fra Thohir e Mancini i rapporti erano giunti al limiti della rottura, come poi accadde e arrivò De Boer.

Per l'intramontabile tecnico romano, una prima amara: il Nantes è durato solo un tempo, il primo. Poi la tre reti del Lilla, segnate da Alonso, de Preville e El Ghazi nei primi 25 minuti della ripresa. Va detto che il Nantes di Ranieri è una squadra in costruzione: il tecnico si attende almeno tre rinforzi da qui alla fine del mercato.