FRANCIA, DESCHAMPS: "VIETATO RILASSARSI"

05/09/2018

"Se c'è troppa euforia saremo presto ripresi". Didier Deschamps, ct della Francia campione del Mondo, avverte i suoi giocatori dalle insidie che il trionfo in Russia può nascondere alla vigilia dell'esordio in Nations League contro la Germania. "Non dobbiamo rilassarci, al contrario dobbiamo avere la gioia di stare insieme e fare le cose cose insieme come al solito, di fronte a un avversario di qualita'". "I rischi non vengono necessariamente da noi, c'è l'avversario e ci prepariamo con la massima serietà possibile", ha aggiunto ancora Deschamps. "La Germania era una delle favorite per la Coppa del Mondo, e' andata male ma hanno qualita' e rimane una squadra di alto livello", ha concluso.