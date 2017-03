France Football: Ronaldo e Mourinho i paperoni del calcio

27 marzo 2017

Sono Cristiano Ronaldo e José Mourinho i "paperoni" del mondo del calcio. Secondo una classifica stilata da France Football il campione del Real Madrid, tra ingaggi lordi, bonus e proventi pubblicitari, ha guadagnato nella stagione 2016-2017 la bellezza di 87,5 milioni di euro. Secondo Messi (76,5), podio completato da Neymar (55,5). Tra i tecnici lo Special One con 28 milioni precede Lippi (23,5) e Blanc (20). Quarto Ancelotti con 15,8.

Nella Top 5 figurano anche l'attaccante gallese del Real Madrid Gareth Bale (41 milioni) e l'ex attaccante di Napoli e Psg Ezequiel Lavezzi, che dai cinesi dell'Hebei Fortune riceve un assegno da 28,5 milioni.



Fra i 5 allenatori più pagati al mondo ci sono due tecnici italiani dall'incredibile palmares: il c.t. della Cina Marcello Lippi, secondo con 23,5 milioni, e Carlo Ancelotti, quarto con 15,8. In mezzo Laurent Blanc esonerato la scorsa estate dal Psg (20 milioni). Quinto posto per Pep Guardiola, che si deve accontentare di 14,5 milioni di euro.



La nota rivista francese ha fatto anche i conti in tasca ai giocatori della Ligue 1. Il più pagato è Thiago Silva (14,4 milioni), seguito da Radamel Falcao (13,6 mln), Angel Di Maria (12,6 mln) e dal nostro Marco Verratti (11,8 mln). Chiude la top 5 Edinson Cavani (10,2 mln).