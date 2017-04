Foggia, la festa promozione e il barbecue della discordia

27 aprile 2017

Richiesta formale di utilizzo dello stadio 'Zaccheria' di Foggia per effettuare un pic-nic il prossimo 1 Maggio: la richiesta è stata inoltrata al primo cittadino di Foggia, Franco Landella, dal consigliere comunale di minoranza Vincenzo Rizzi. L'insolita richiesta fa seguito al clamore sollevato dal momento conviviale organizzato dai calciatori del Foggia i quali, per festeggiare la promozione in serie B, hanno utilizzato il manto erboso per allestire una lunga tavolata, alla quale hanno preso parte anche staff tecnico e dirigenza. Non contenti di quanto già compiuto, i 'Satanelli' si sono spinti oltre, allestendo un vero e proprio barbecue nel rettangolo di gioco e postando foto social dei momenti salienti del pranzo.



In pochi istanti si è sollevata la polemica per l'utilizzo di un bene comune. Lo Zaccheria, infatti, è di proprietà del Comune di Foggia per il quale la società non avrebbe ancora firmato la convenzione. Di qui la richiesta formale del consigliere comunale di poter usufruire, nel giorno della festa dei lavoratori, dello stadio per poter 'banchettare' allegramente. "Gentile sindaco - scrive Rizzi -, visto l'utilizzo fatto dello stadio, Le chiedo di autorizzare gratuitamente per il 1 maggio l'utilizzo dello stesso per un pic nic tra amici".