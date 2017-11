FLORENZI: "VITTORIA PER TUTTI"

31 ottobre 2017

Alessandro Florenzi dedica la bella vittoria contro il Chelsea a tutti i tifosi della Roma e a tutte le persone che lavorano per il club giallorosso. "Abbiamo fatto molto bene questa sera in fase difensiva - ha spiegato -. Tutti e undici abbiamo aggredito l'avversario, ci siamo chiusi ed eravamo una squadra molto corta. Questo ci ha aiutato a vincere". "Abbiamo raggiunto un risultato incredibile ma meritato. Il merito di questa vittoria? Il merito è della Roma, anche il giardiniere stasera ha vinto 3-0", ha aggiunto. "Ognuno di noi deve dare tutto quello che può per la Roma, a prescindere dal lavoro che fa - ha concluso -. Anche i ragazzi che sono qui nell'Ufficio Stampa mettono il loro tassello per fare una Roma migliore che è quello che vogliono i tifosi. Noi dobbiamo essere la Roma, sia quando si vice che quando si perde".