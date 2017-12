FIORENTINA, VERETOUT: "SERIE A ADATTA ALLE MIE CARATTERISTICHE"

26 dicembre 2017

"Non è un problema giocare a Santo Stefano, lo facevo anche all'Aston Villa e i professionisti si adattano al calcio moderno". È pronto per affrontare la Lazio Jordan Veretout, il centrocampista della Fiorentina fa anche un punto sul calcio italiano: "Sapevo di aver scelto un campionato tattico - ha dichiarato all'Equipe - usiamo molto anche i video per poter preparare le partite contro i prossimi avversari. Qui si studia tutto, il calcio italiano è quello che si adatta di più alle mie caratteristiche assieme a quello spagnolo".