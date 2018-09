FIORENTINA, VENTURA SU CHIESA: "NESSUN ALLENATORE RINUNCEREBBE A LUI"

22/09/2018

Federico Chiesa è uscito con una standing ovation da parte del Franchi in Fiorentina-Spal. Per lui, autore del terzo gol viola, sono arrivati gli elogi di Gian Piero Ventura. "Credo non ci sia allenatore in Italia che può rinunciare a Federico se non ha problemi. È maturato tantissimo negli ultimi mesi e i margini di crescita sono ancora tantissimi", ha detto l'ex ct della Nazionale.