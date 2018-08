FIORENTINA, V.HUGO: "GOL AL BENEVENTO? SE CI FOSSE STATO ASTORI..."

30/08/2018

“È stata una partita diversa dalle altre che ho giocato in carriera. Non avevo voglia di esultare e di essere felice e nessuno voleva essere in quella situazione". Intervistato da Radio Bruno Vitor Hugo, difensore della Fiorentina, ha ricordato così il segnato al Benevento dopo la morte di Astori. "Il nostro capitano mi manca tanto. Davide giocava nel mio stesso ruolo. Se ci fosse stato, non avrei giocato. Per questo non ero felice. Ho segnato quel gol per lui e poi ho esultato con il gesto del capitano. Pensiamo sempre a lui in ogni partita".