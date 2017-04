Fiorentina, una maglia per Pepito Rossi

15 aprile 2017

Fiorentina in campo con Pepito Rossi. Prima dell'inizio della gara con l'Empoli, i giocatori viola sono scesi in campo indossando una maglia viola con la scritta 'Pepito non mollare, siamo tutti con te'. Un messaggio per lo sfortunato ex, vittima dell'ennesimo brutto infortunio. Anche dall'altoparlante dello stadio è partito un messaggio di auguri per Rossi, fra gli applausi dei tifosi del Franchi. "Un gesto da vero campioni, inaspettato. Grazie", il tweet di risposta di Pepito.