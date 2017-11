Fiorentina: Thereau a Chiesa "Resta qui per crescere e non andare al Psg"

15 novembre 2017

" Chiesa è un ragazzo molto intelligente, sa che ha bisogno ancora di crescere e questo è l'ambiente perfetto per lui. Tutti gli vogliono bene, la tifoseria lo ama, è un po' il pupillo della società e della città. Ha ancora del lavoro da fare e Firenze e anche lui lo sa". L'attaccante viola Thereau dà consigli al compagno, nel mirino dei top club. "Speriamo resti con noi e soprattutto non vada al Psg - ha detto a Premium Sport - Mi ammazzerebbe".

Un giudizio su Simeone: "E' molto giovane e ha tanto talento - ha proseguito Thereau - Ha dei margini di miglioramento enormi, speriamo di metterlo in condizione di fare un buon campionato, così possiamo essere tutti più felici. Sulle sue condizioni: "Era un momento in cui stavo molto bene e mi sono infortunato: mi è dispiaciuto lasciare la squadra così. Ma il prossimo sarà un mese molto importante, ci saranno tante partite e non possiamo rischiare una ricaduta. Sto facendo un lavoro individuale, sono vicino a rientrare con il gruppo, speriamo che il mister possa convocarmi per la Spal. Altrimenti sarà per la Lazio".