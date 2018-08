FIORENTINA, SUPERATI I 18.000 ABBONAMENTI

23/08/2018

Sono piu' di 18.000 i tifosi della Fiorentina che hanno rinnovato o sottoscritto gli abbonamenti per la nuova stagione. E' stata superata la quota dell'anno scorso, vale a dire 17.235 per un incasso di 258.412 euro. Il dato attuale potrebbe inoltre crescere ancora in quanto la campagna abbonamenti non si concludera' prima di sabato 25 agosto