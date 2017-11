FIORENTINA, SCONTRINI DI PROTESTA CONTRO I DELLA VALLE

13 novembre 2017

La protesta di alcuni tifosi della Fiorentina contro la gestione della famiglia Della Valle è arrivata anche sugli scontrini. Nonostante i buoni risultati ottenuti dalla squadra di Pioli in questo inizio di stagione, un panettiere di Firenze ha deciso di inserire queste parole sugli scontrini del suo negozio: “Tanta grinta in una squadra resa mediocre da una proprietà indegna del nome di Firenze. Della Valle vattene”. Questa, dunque, la nuova iniziativa in segno di protesta contro la società viola.