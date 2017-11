FIORENTINA, PRIMO ALLENAMENTO PER VLAHOVIC

10 novembre 2017

Primo allenamento con la Fiorentina per il giovanissimo attaccante Dusan Vlahovic, classe 2000, acquistato in estate dal Partizan Belgrado nell'operazione da quasi 6 milioni di euro che ha portato in viola anche il ventenne centrale Nikola Milenkovic, già nella rosa di Pioli. Vlahovic svolgerà uno stage di alcuni giorni, fino alla prossima settimana, dopodiché rientrerà al Partizan. Una volta compiuti i 18 anni il giocatore tornerà a Firenze per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura nel calcio italiano.