FIORENTINA, PJACA PUNTA IL NAPOLI

23/08/2018

Bisognerà aspettare ancora per vedere l’esordio di Marko Pjaca con la maglia della Fiorentina: il croato era in tribuna ad Arezzo a causa di un affaticamento muscolare, motivo che potrebbe fargli saltare anche la partita contro il Chievo. Lo staff viola non vuole affrettare i tempi di recupero: l’obiettivo è arrivare pronto per la quarta giornata per il match del San Paolo contro il Napoli.