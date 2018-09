FIORENTINA, PIOLI: "VITTORIA DI ATTENZIONE E DETERMINAZIONE"

22/09/2018

"La Fiorentina ha le qualità per fare un grande campionato. Oggi abbiamo avuto l'attenzione e la determinazione giusta". Il tecnico viola Stefano Pioli commenta così il 3-0 sulla Spal. "Tridente delle meraviglie? Non dimentico Eysseric e gli altri, tutti lavoriamo e facciamo bene insieme. A Napoli abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo le qualità per andare a giocare anche su campi difficili. Sono ragazzi giovani, hanno grinta e corsa, sanno stare in campo - ha proseguito - Oggi la squadra è stata fantastica contro la Spal che ha messo sotto l'Atalanta. Mirallas? Pensava di giocare dall'inizio ed era arrabbiato con me, sono molto contento di lui, ha dimostrato in campo attributi e qualità. Pjaca sa stare in campo, ha talento ma deve ritrovare ritmo e continuità. Può dare di più. Lorenzo Chiesa? Già si parla del paragone tra Federico e Enrico se poi iniziamo anche con il fratello...".