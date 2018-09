FIORENTINA, PIOLI: "SIAMO CONCENTRATI, VOGLIAMO VINCERE"

29/09/2018

"Abbiamo cercato di lasciarci alle spalle le scorie della sconfitta di martedì con l'Inter, siamo concentrati sull'Atalanta, con l'obiettivo di fare un risultato positivo: vorrebbe dire coronare un bell'inizio di campionato". Stefano Pioli guarda avanti e presenta la sfida di domenica pomeriggio al Franchi: "È sempre difficile affrontare e superare i bergamaschi - ha continuato l'allenatore della Fiorentina - ma la mia squadra è attenta e desiderosa di scendere in campo davanti ai propri tifosi. Della Valle ci ha spronato a continuare così". Poi, sulle polemiche relative all'arbitraggio di Mazzoleni contro l'Inter ha commentato: "Non voglio più parlare degli episodi di quella gara, di certo sembra cambiato l'utilizzo del Var, non devono essere i giocatori a chiamarla, a noi interessa che venga applicato a dovere il regolamento".