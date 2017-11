FIORENTINA, PIOLI: "ROMA NON IMBATTIBILE"

4 novembre 2017

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli presenta la sfida contro la Roma: "Dobbiamo dare il massimo per ottenere un risultato straordinario contro una squadra fortissima. Nessuna squadra è imbattibile. Dovremo mettere insieme tutte le cose buone che abbiamo fatto nelle varie partite. Servirà ritmo, precisione e un'ottima fase difensiva. Piu' l'avversario è prestigioso e più l'esame è difficile. Ma noi dobbiamo pensare a tutte le partite come se fosse una prova per crescere". Sul campionato: "Se mi dicessero che nelle prossime quattro faremo 3 vittorie e una sconfitta sarei contento, dobbiamo mettere in campo il meglio di noi. Abbiamo dimostrato di avere buone qualità. Se giochiamo a ritmi alti possiamo fare bene. Contro le grandi non siamo andati bene, abbiamo perso contro Inter e Juve, ma con i nerazzurri non eravamo ancora pronti mentre con i bianconeri abbiamo fatto una bella partita".