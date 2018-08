FIORENTINA, PIOLI: "RISULTATO ECLATANTE, ABBIAMO UN GRANDE POTENZIALE"

26/08/2018

Dopo il rinvio della gara della prima giornata la Fiorentina ha esordito nella serie A 2018/2019 battendo il Chievo con un brillante 6-1 al Franchi. Pioli è soddisfatto della prova dei suoi ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo ottenuto un risultato eclatante, ma il Chievo ci ha messo comunque in difficoltà. Siamo stati in grado di soffrire durante i momenti difficili. Abbiamo le qualità per poter giocare un bel calcio. Siamo giovani, arriveranno anche i momenti difficili. Ma siamo una squadra che ha potenziale”.