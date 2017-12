FIORENTINA, PIOLI: "QUESTO È LO SPIRITO GIUSTO"

22 dicembre 2017

Sceglie il basso profilo, Stefano Pioli, per commentare il successo della sua Fiorentina nell'anticipo di Cagliari: “La classifica ci interessa fino a un certo punto. A noi interessa giocare ogni partita con personalità e di cercare di mettere in campo le nostre qualità. Il percorso è ancora lungo e dobbiamo pensare a una gara alla volta. Sono molto soddisfatto per questa prestazione, non era facile, il Cagliari non è mai andato così in difficoltà in stagione. E potevamo fare anche più gol per le occasioni create. Dobbiamo migliorare in fase di conclusione, dobbiamo essere più lucidi in certe situazioni. Ma abbiamo tanti ragazzi giovani quindi è normale che a volte non si è così precisi tecnicamente. In futuro vedremo Chiesa, Simeone e Babacar insieme? Sarà possibile ma si gioca in 11, Thereau sta facendo bene, così come Babacar. L’importante è che la squadra abbia degli equilibri poi abbiamo diverse soluzioni offensive e ogni volta cerchiamo di mettere in campo le migliori. Terza gara senza subire gol? Stiamo lavorando bene in fase di non possesso. Gli avversari fanno fatica ad arrivare verso la nostra porta. Vuol dire che c’è lo spirito giusto di dare tutto: ora dobbiamo pensare alla prossima sfida. La prestazione di Hugo e Milenkovic? Ho la fortuna di avere 4 difensori centrali molto forti. Hugo e Milenkovic hanno grandi potenzialità e si sono dovuti adattare a un altro campionato e a un altro tipo di lavoro. Sono ottimi giocatori, si sono allenati benissimo e sono molto contento per loro. ”