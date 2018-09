FIORENTINA, PIOLI: "PRESTO PER DIRE SE SAREMO LA SQUADRA-SORPRESA"

01/09/2018

"E' presto per dire se saremo la squadra rivelazione del campionato, giusto comunque pensare a una Fiorentina in grado di disputare un buon campionato". Stefano Pioli mostra cautela ma pure soddisfazione per il debutto dei suoi giocatori vittoriosi per 6-1 domenica sul Chievo. L'obiettivo domani contro l'Udinese è dare continuità a quel risultato e a quella prestazione cercando anche di sfruttare il fattore campo e la spinta dei tifosi che hanno toccato quota 21.000 abbonamenti. "Ci sono alcune formazioni più forti ma non intendiamo tirarci indietro. Ora però - ha detto il tecnico viola - dobbiamo pensare partita dopo partita. Quella di domani sarà impegnativa, conosco poco l'allenatore dell'Udinese ma se lo hanno preso significa che è bravo e preparato e comunque la squadra friulana è sempre pericolosa".