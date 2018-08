FIORENTINA, PIOLI: "PJACA C'È, DEBUTTO COL CHIEVO INSIDIOSO"

25/08/2018

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani al Chievo: "È un debutto, bisogna fare attenzione - ha spiegato - C'è qualcosa che non può funzionare, loro hanno già giocato due partite e potrebbero essere più rodati. La squadra però mi piace, l'obiettivo di quest'anno è essere spumeggianti. Dobbiamo giocarcela punto a punto per l'Europa con le dirette concorrenti. Pjaca ha avuto un problema fisico, ma dovrebbe farcela per domani. Eysseric? Per quanto mi riguarda, mai stato sul mercato".