FIORENTINA, PIOLI: "PIU' PUNGENTI PER SUPERARE IL CAGLIARI"

21 dicembre 2017

Stefano Pioli è concentrato sulla partita di Cagliari, in programma domani alle 20.45. La Fiorentina non segna da due giornate da il tecnico viola è fiducioso: “Le occasioni non sono mai mancate, dobbiamo solo cercare di essere più pungenti contro una squadra che sa essere aggressiva”. Anche una puntualizzazione sul caso Andrea Della Valle: “Pressioni? Quando arrivava a Firenze il giorno prima della partita riusciva a dare la carica. Chi non ha mai avuto la possibilità di vederlo vorrebbe assaporare questa cosa, mi auguro che possa tornare presto a Firenze”.