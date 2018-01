FIORENTINA, PIOLI: "LA SQUADRA HA LAVORATO BENE"

20 gennaio 2018

Gara in trasferta per la Fiorentina di Pioli, impegnata a Genova contro la Samp. “La sosta serviva per rifiatare. Mi è piaciuto come la squadra ha lavorato in settimana. Assenze di Astori e Veretout? Non mi preoccupano. Chi ha lavorato bene si farà trovare pronto. Hugo è cresciuto tanto, non si è mai depresso nei momenti difficili, ha delle belle caratteristiche fisiche, sono sicuro delle sue qualità. Contro la Sampdoria bisognerà giocare da squadra. Non ho mai avuto un gennaio così tranquillo in periodi di mercato aperto. Siamo stati chiari nelle regole di lavoro e ho visto solo attenzione e concentrazione, sono soddisfatto. Ramirez? Calciatore di talento e qualità. Eysseric per l’aspetto difensivo forse dà più garanzie di Thereau. Lavora tanto ma la fase difensiva non è il suo forte. Per quanto riguarda la precisione in fase offensiva – spiega Pioli – credo che si possa migliorare. Saponara? Non ho dubbi sulle sue qualità, ora sta bene, ha risolto alcuni problemi e avrà lo spazio che dimostrerà di meritare”.