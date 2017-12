FIORENTINA, PIOLI: "IL MILAN HA QUALITÀ, VOLEVO GATTUSO AL BOLOGNA"

29 dicembre 2017

Stefano Pioli rispetta il Milan, l’allenatore della Fiorentina ha presentato il match che vedrà domani i viola impegnati contro i rossoneri, squadra che l’ex tecnico dell’Inter descrive così: “La classifica del Milan è penalizzante per quanto hanno fatto vedere, ha giocatori di qualità che costruiscono e mercoledì in Coppa Italia lo hanno dimostrato contro l’Inter. Kalinic? Con me era stato chiaro e se giocherà lo saluterò volentieri, se non giocherà il Milan ha comunque le qualità per mettere in campo una formazione competitiva”. Il discorso poi vira sulla sua Fiorentina: “Abbiamo fatto il nostro percorso, una volta raggiunti dei concetti la crescita si è vista e siamo più squadra. Mi piace avere le caratteristiche per cambiare modulo. Per quanto costruiamo dovremo sicuramente essere più concreti, servono qualità e determinazione e ci stiamo lavorando. Vorrei chiudere il girone di andata con un risultato positivo. Contro il Milan come un derby? Nei derby non sono mai stato fortunato quindi meglio che non ce ne siano quest’anno. Diciamo che ci sono sei o sette squadre che lottano per il sesto posto e facciamo parte di queste insieme al Milan”. Poi su Gattuso: “Parliamo di un grande ex giocatore che provai a portare a Bologna quando allenavo lì, una persona leale e sincera e ora è un allenatore conscio di avere una grande occasione e farà di tutto per sfruttarla”. Infine alcune delucidazioni sulla formazione: “Pezzella? Ha già fatto la rifinitura, domattina se andrà bene l’ultimo provino sarà convocato. Chiesa nel 3-5-2? Dipende dalla partita e dal nostro atteggiamento, ma non vogliamo dare troppe responsabilità a un giocatore che ha giocato e dato tanto”.