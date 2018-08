FIORENTINA, PIOLI: “GRAZIE ALLA SOCIETA’ PER IL MERCATO”

22/08/2018

“Abbiamo preso calciatori di qualità che sono perfetti per il tipo di calcio che ho in mente – sono le parole di Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, al Corriere dello Sport - nella mia mente ho già una formazione tipo ma starà ai giocatori cercare di cambiare le gerarchie: allenare tanti giovani è stimolante per me. Abbiamo molta fiducia e voglio ringraziare la società per aver trattenuto i più forti”.