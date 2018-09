FIORENTINA, PIOLI: "GRANDE PROVA DI MATURITÀ"

02/09/2018

"Quella di oggi è una prova di maturità, siamo stati sempre dentro la partita con lucidità: abbiamo provato fino alla fine a vincere e ci meritiamo tutto questo. L'unica cosa che ho rimproverato ai miei dopo i primi 45' è stata la poca velocità nel movimento della palla: prima o poi avremmo trovato lo spazio, l'Udinese in effetti ci ha concesso qualcosa nel corso della ripresa". Così l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha commentato la vittoria della sua squadra per 1-0 con l'Udinese, grazie a un gran gol di Benassi: "Non so quante reti potrà realizzare: deve credere in se stesso e mai accontentarsi, ha tutto per diventare una mezzala completa - ha sottolineato il tecnico -. Oggi ha fatto un gran gol: la convocazione è meritata sicuramente". Un gol nato da una grande azione partita da Chiesa, autore poi del prezioso assist per il gol vittoria: "Federico è in crescita, ha faticato come tutti nel primo tempo. Nel secondo ha fatto una giocata davvero importante, ma non deve pensare al suo futuro. Sta bene con noi e sta lavorando molto bene. Il futuro in questo momento non lo conosce nessuno e nemmeno ci deve interessare". A fine gara anche Chiesa era felice per la vittoria conquistata: "L'Udinese ha dato battaglia ma non abbiamo mollato e vinto la partita. Proseguiamo nel lavoro di due mesi fa, entriamo in campo ogni partita credendo di poter fare tre punti. Benassi? Sono felice per lui, come Biraghi ha meritato la convocazione. Anche io sono felice di essere stato chiamato e ora ci concentreremo su queste due settimane di lavoro in azzurro". Per quanto riguarda Lafont, il portiere è uscito a fine primo tempo a causa di un problema muscolare a carico del bicipite femorale della coscia destra. In casa Udinese, invece, si mastica amaro. L'obiettivo era quello di non uscire sconfitti dal Franchi: "Oggi la mia squadra ha avuto difficoltà all'inizio, ma sono contento per come abbiamo affrontato questa partita: sono molto soddisfatto della mia squadra, prima del gol della Fiorentina potevamo fare gol noi ma non siamo stati precisi - ha detto l'allenatore spagnolo Julio Velazquez, -. Sono molto arrabbiato per il gol preso, non per me ma per i tifosi di Udine e per i calciatori: abbiamo giocato in uno stadio molto difficile e contro una squadra forte. Per questo sono arrabbiato. Le tante perdite di tempo? Io ho molto rispetto per i tifosi viola, mi piace molto questa tifoseria: e' stata una situazione normale nel calcio".