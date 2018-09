FIORENTINA, PIOLI: "GIOCA LAFONT, CONTRO LA SPAL SERVE LUCIDITÀ"

21/09/2018

"Le valutazioni le farò domani mattina, i giocatori stanno bene ma il vero allenamento lo faremo più tardi. Potrei cambiare ma anche confermare tutta la squadra". Queste le parole, in conferenza stampa, di Stefano Pioli. Il tecnico della Fiorentina, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti alla vigilai della sfida contro la SPAL, ha analizzato quello che sarà il match: "Loro stanno facendo molto bene e hanno vinto meritatamente tre partite. Giocano bene, hanno inserito giocatori di livello e qualità. Lo scorso anno abbiamo fatto due pareggi ma al Franchi creammo veramente tanto. I nostri avversari non hanno mai preso gol su azione, servirà lucidità. Non sarà una partita semplice. Dragowski ha fatto bene nelle ultime partite, sono soddisfatto ma domani giocherà Lafont. Sono davvero contento del polacco comunque. Pjaca? Mi ha confidato dopo la sosta di stare meglio prima di andare in Nazionale. L'ho comunque visto bene e domani può giocare anche se, ripeto, deciderò la formazione solo domani. Vogliamo vincere la partita".