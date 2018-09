FIORENTINA, PIOLI: "DOBBIAMO ESSERE PIU' CINICI"

19/09/2018

Stefano Pioli è soddisfatto per il pari di Genova, anche se sperava di tornare a Firenze con i tre punti. "Credo che sia stata una bellissima partita, la mia squadra deve giocare così. Meritavamo sicuramente di raddoppiare, poi abbiamo subito il ritorno della Samp. Entrambe le squadre si sono rese pericolose. Potevamo vincere, sono soddisfatto per approccio e interpretazione della gara. Il gol loro è nato un nostro rinvio sbilenco. Dal punto di vista fisico la squadra ha reso. Non mi piace l’orario di Fiorentina-Spal. Simeone? Ha giocato per la squadra e viceversa. Stasera nessuno si deve lamentare, ma dobbiamo essere più cinici e efficaci. Sottil? A noi allenatori non manca il coraggio, né guardiamo la carta d’identità, i giovani bravi giocano", ha detto l'allenatore viola.