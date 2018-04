FIORENTINA, PIOLI: "A UDINE FARO' DEI CAMBIAMENTI"

2 aprile 2018

Stefano Pioli parla così del momento della Fiorentina al momento del ritorno dei viola a Udine: "La squadra sta dando delle buone risposte – le sue parole a Violachannel -, è un gruppo disponibile. Contro il Crotone è stata una buona partita, dove abbiamo meritato di vincere. Più vai avanti nella stagione, più le partite acquistano di peso. Incontriamo un’avversario molto fisico, avremo bisogno di freschezza ed energia mentale. Cambiare qualcosa credo che sia opportuno. Questa trasferta è difficilissima, loro daranno l’anima per fermare questa striscia negativa. Noi vogliamo fare di tutto per continuare la nostra striscia positiva. Oddo è un tecnico giovane, capace, ha ottenuto subito grandi risultati, adesso fa più fatica, ma questo è il calcio. L’Udinese è sempre stata in partita. Ci creerà difficoltà".