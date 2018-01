FIORENTINA, PIOLI: "È TROPPO TEMPO CHE NON VINCIAMO"

27 gennaio 2018

“Dobbiamo avere grande motivazione perché è troppo tempo che non vinciamo. Malgrado, a parte domenica scorsa, abbiamo sempre fatto buone prestazioni”. Così il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, presenta la sfida contro l’Hellas Verona: “Mercato? Il rapporto con Corvino e Freitas è quotidiano. Abbiamo un obiettivo chiaro, cercare di capire quali sono le colonne del nostro futuro e se in questo mercato c’è la possibilità di migliorare l’organico. Chiesa seconda punta accanto a Simeone o Babacar? Secondo me è meglio in fascia con l'inserimento verso dentro, in questa fase. Senza dare troppi riferimenti. Quando amplierà il suo bagaglio tecnico, potrà fare anche altri movimenti. Ho visto tante cose positive in questa prima parte di stagione e credo che abbiamo dei valori e giocatori sul quale possiamo puntare. La Lazio può essere un esempio, ne posso parlare perché ne ho fatto parte. Thereau può giocare dall’inizio”.