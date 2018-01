FIORENTINA, OUT THEREAU E LO FASO

20 gennaio 2018

Pubblicata la lista dei convocati alla vigilia di Sampdoria-Fiorentina dal tecnico Pioli: Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Vitor Hugo e Zekhnini. Il report dei calciatori assenti: Cyril Thereau, a seguito di un trauma contusivo verificatosi durante l’allenamento, ha riportato la frattura del quinto arco costale di sinistra. Il calciatore prosegue nel suo lavoro differenziato e il reintegro in gruppo verrà valutato nel corso dei prossimi giorni. Il Calciatore Simone Lo Faso non sarà tra i convocati per la partita contro la Sampdoria a causa di un attacco influenzale.