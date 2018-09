FIORENTINA, L'EX COIS: "VERETOUT DA NAZIONALE"

25/09/2018

Intervenuto ai microfoni dell'Equipe Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, ha esaltato Jordan Vertout, tra le prestazioni entusiasmanti della scorsa stagione e l'avvio convincente di quest'ultima: "Deschamps non può non aver preso in esame Jordan, non può non averlo notato. Se Vertout fosse stato italiano sarebbe già in Nazionale. Ma purtroppo per lui è francese e ha dei fenomeni davanti".